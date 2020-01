Negozi e boutique nel mirino dei ladri: 3 arresti da parte Carabinieri (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma – I Carabinieri di Roma mantengono alta la guardia sul fronte dei furti negli esercizi commerciali. Anche in questi primi giorni del nuovo anno, i militari stanno portando avanti l’attenta vigilanza delle attivita’ commerciali. In poche ore, in 3 sono finiti in manette con l’accusa di furto aggravato nella sola giornata di ieri: i primi due ladri sono stati fermati dai Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina. Si tratta di un cittadino peruviano di 25 anni e di un cittadino cileno di 23 anni, entrambi con precedenti e nella Capitale senza fissa dimora, sorpresi in atteggiamento sospetto e con buste rigonfie di articoli di moda mentre sgattaiolavano via da un Negozio di via del Corso. Immediatamente bloccati per un controllo, i sudamericani sono stati trovati in possesso di abiti e accessori per un valore di oltre 2.000 euro appena trafugati, ... Leggi la notizia su romadailynews

