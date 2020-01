Nardella: «Stadio Fiorentina? Pronto a tutto tranne che alla galera» (Di venerdì 10 gennaio 2020) “Non ci spaventa un’opera, per quanto complessa, come lo Stadio”, “in questi anni ne ho viste di tutti i colori e con tutte le proprietà della Fiorentina ho sempre avuto tanta pazienza. Se Commisso vuole spendere, tra qualche giorno ha un’occasione perché uscirà entro poco il bando per l’area Mercafir. La nostra strada è per … L'articolo Nardella: «Stadio Fiorentina? Pronto a tutto tranne che alla galera» Leggi la notizia su calcioefinanza

