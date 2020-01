Narcotrafficante napoletano fermato a Dubai: era latitante dal 2013 (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – E’ stato bloccato all’aeroporto internazionale di Dubai dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Napoli, il Narcotrafficante Bruno Carbone, mentre era in possesso di un documento falso. latitante dal 2013 dopo essere stato processato in contumacia e condannato a 20 anni di reclusione, l’uomo si occupava del traffico di droga tra Colombia, Olanda e Italia. Già nel 2018 a Giugliano in Campania (Napoli), durante una perquisizione in una villa di Lago Patria di proprietà della ex moglie, i carabinieri sequestrarono circa 240mila euro in contanti nascosti nella tavernetta. Sempre negli Emirati risulta rifugiato anche Raffaele Imperiale, Narcotrafficante a cui i finanzieri sequestrarono, nel 2016, due tele di Vincent Van Gogh che erano state rubate dal Museo di Amsterdam nel 2002. L'articolo Narcotrafficante napoletano fermato a ... Leggi la notizia su anteprima24

Narcotrafficante napoletano Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Narcotrafficante napoletano