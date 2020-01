Napoli: spesi 35 milioni a gennaio, mai successo prima. Basterà? (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il calendario è nemico, domani comincia il tour de force a casa della lanciatissima Lazio di Simone Inzaghi, ma il Napoli cerca la clamorosa rimonta per conquistare almeno l’Europa League (oltre che andare avanti in Champions, avversario il Barcellona).Per farlo Adl ha messo mano al portafoglio come mai in precedenza, almeno nel mercato di gennaio. Domani sarà a Villa Stuart per le visite mediche Stanislav Lobotka, il mediano del Celta Vigo tanto voluto da Giuntoli. Costo: 20 milioni fissi più 3 di bonus. A questa vagonata di milioni si sommano i 12 investiti per portare in azzurro il centrocampista Demme, già in città anche se non ancora ufficializzato. Visualizza questo post su Instagram <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f31e.png" alt=" Leggi la notizia su open.online

