Napoli perseguitato dagli infortuni, Gattuso in emergenza anche a Roma (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoQuello di gennaio, per il Napoli, sarà certamente un mese decisivo. Alla situazione critica della classifica si aggiunge anche l’emergenza infortuni. Gattuso, infatti, deve fare i conti con un’infermeria che continua ad essere strapiena. Prima Faouzi Ghoulam, poi Nikola Maksimovic, Kalidou Koulibaly e Dries Mertens. Quattro infortuni muscolari nelle ultime 5 partite, che si aggiungono a quello di tutt’altra natura che ha messo ko Kevin Malcuit in allenamento per sei mesi. Una serie di guai che lasciano il Napoli in emergenza verso la sfida di campionato contro la Lazio. Koulibaly è tutt’altro che recuperato e anzi, è in forte dubbio per la sfida dell’Olimpico. Il tecnico azzurro nel ultimo allenamento ha registrato dei rallentamenti per il difensore, che per due giorni aveva svolto lavoro personalizzato mentre ieri si è addirittura sottoposto a ... Leggi la notizia su anteprima24

