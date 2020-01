Napoli, i convocati di Gennaro Gattuso per la Lazio: manca anche Alex Meret (Di sabato 11 gennaio 2020) Il Napoli non arriva certo nel pieno delle forze al big match con la Lazio, valevole per l’ultima giornata del girone d’andata di Serie A. Gennaro Gattuso ha dovuto fare delle rinunce nel diramare la lista dei convocati. Per la sfida dell’Olimpico mancheranno dei pezzi grossi della rosa. Assente Alex Meret, che non si allena da due giorni, così come Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic, ancora alle prese con i rispettivi problemi muscolari. Spazio dunque a un giovane portiere della Primavera, il 2002 Antonio Pio Daniele. Indisponibili anche Amin Younes per via della febbre e il solito Faouzi Ghoulam. Dries Mertens, invece, rimane in Belgio fino a martedì. I convocati, in ordine alfabetico, sono dunque Allan, José Callejon, Antonio Pio Daniele, Giovanni Di Lorenzo, Eljif Elmas, Fabian Ruiz, Gianluca Gaetano, Elseid Hysaj, Lorenzo Insigne, Orestis Karnezis, Fernando ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

