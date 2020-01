Napoli, Gattuso mette tutti in guardia: “Dobbiamo fare meno errori”. Intanto ecco Demme e Lobotka (Di venerdì 10 gennaio 2020) Gennaro Gattuso, intervenuto in conferenza stampa, ha colto l’occasione per tracciare il quadro generale dell’attuale situazione del Napoli alla vigilia della complicata sfida contro la Lazio. Il tecnico azzurro predica calma, serenità, ma soprattutto massima attenzione. Gattuso ha così ammesso: “Non dovremo commettere gli stessi errori fatti contro Inter e Parma. Bisogna dare continuità e … L'articolo Napoli, Gattuso mette tutti in guardia: “Dobbiamo fare meno errori”. Intanto ecco Demme e Lobotka proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi la notizia su serieanews

anperillo : #Napoli perseguitato dalla iella. Mai visti 4 gol regalati come quelli contro #Inter e #Lazio. #Gattuso sta lavoran… - GoalItalia : Napoli, retroscena Demme: la telefonata con Gattuso è in calabrese ???? - FcInterNewsit : Napoli, Gattuso: 'Il lavoro di Conte si tocca con mano. Koulibaly out' -