Musica, è morto a 67 anni Neil Peart: storico batterista dei Rush (Di sabato 11 gennaio 2020) Lutto nel mondo della Musica; è morto all’età di 67 anni il batterista e scrittore canadese Neil Peart, conosciuto per la sua storica militanza nella band rock progressive dei Rush. Peart è morto lo scorso 7 gennaio, ma la notizia è stata diffusa dai media soltanto nella giornata di venerdì 10. Il batterista stava combattendo tra ormai tre anni con un cancro al cervello per il quale era stato costretto ad abbandonare la band, ma di cui non aveva sempre preferito non parlare in pubblico. Leggi la notizia su notizie

