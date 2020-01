Musica, Dente torna sulla scena: esce un nuovo singolo del precursore dell’indie italiano – L’intervista (Di venerdì 10 gennaio 2020) Sono passati 14 anni dall’uscita del suo primo disco, Anice in bocca: «Portandolo in giro, con i vari concertini, sono riuscito a mettere da parte i soldi necessari per pagarmi l’affitto». Giuseppe Peveri, in arte Dente, ha 43 anni e dal 2006 non ha mai smesso di fare Musica. «Non ho dimenticato – racconta a Open -, quando scrivevo canzoni sul furgone che usavo per le consegne: all’epoca lavoravo in un magazzino a Fidenza». DenteIl tuo browser non supporta il tag iframe «Con l’uscita del primo disco, ho iniziato a girare l’Italia per suonare davanti a pochissime persone, dormendo dove trovavo posto gratuitamente». Dente faceva parte di quella combriccola di artisti che hanno fatto conoscere il genere indie prima che le persone lo definissero in questo modo. «Ricordo che spesso partivo con Vasco Brondi e Le Luci della Centrale Elettrica per ... Leggi la notizia su open.online

