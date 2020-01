Muore Guido Messina, campione di ciclismo degli anni 50, sconfisse Fausto Coppi (Di venerdì 10 gennaio 2020) Muore Guido Messina, campione storico di ciclismo. Con lui se ne va un importante pezzo di storia del ciclismo italiano. Guido Messina era siciliano, era nato a Monreale il 4 gennaio 1931, ed è morto all’età di 89 anni a Caselette dove viveva. Guido Messina è morto all’ora di pranzo all’interno della sua casa a Caselette, in provincia di Torino. E’ considerato dagli appassionati di ciclismo tra i migliori inseguitori italiani di tutti i tempi. Il suo palmares conta un titolo olimpico ottenuto alle olimpiadi di Helsinki nel 1952, ben cinque titoli mondiali, due tra i dilettanti, tre tra i professionisti e sette maglie tricolori. Guido Messina era un ottimo ciclista anche su strada. Vinse la prima tappa del Giro d’Italia del 1955 Torino-Milano, conquistando la maglia rosa. Al momento era la maglia rosa più anziana vivente. La sua prima vittoria iridata risale ... Leggi la notizia su direttasicilia

