Moscopoli, è una giornalista russa la donna sentita dai pm sui fondi russi alla Lega (Di venerdì 10 gennaio 2020) Moscopoli, è una giornalista russa la donna sentita dai pm Moscopoli, l’inchiesta sui fondi russi alla Lega, torna a far discutere. Ci sono infatti nuovi testimoni per l’indagine coordinata dal procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e portata avanti dai pm Sergio Spadaro, Donata Costa e Gaetano Ruta che ha al centro la presunta trattativa all’hotel Metropol di Mosca tra l’ex portavoce di Salvini e presidente dell’associazione Lombardia russia Gianluca Savoini, l’avvocato Gianluca Meranda e il consulente bancario Francesco Vannucci, seduti allo stesso tavolocon tre russi per portare a termine una compravendita di petrolio che avrebbe dovuto portare 65 milioni di dollari nelle casse della Lega. In particolare è stata sentita dai pm una giornalista russa della Tass: Irina Aleksandrova. > Moscopoli, tutta la storia sui presunti fondi russi alla Lega ... Leggi la notizia su tpi

