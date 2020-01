Moscopoli, al vaglio degli inquirenti le telefonate di Meranda e Savoini (Di venerdì 10 gennaio 2020) Moscopoli, le telefonate di Meranda e Savoini al vaglio degli inquirenti. Compravendita di petrolio per finanziare la campagna elettorale della Lega? MILANO – Moscopoli, al vaglio degli inquirenti le telefonate di Meranda e Savoini. Proprio da questi colloqui telefonici potrebbero uscire novità importanti per quanto riguarda l’indagine che sembra essere in pieno fermento. Massimo riserbo in Procura sui possibili interlocutori ma, secondo le ultime indiscrezioni di Repubblica, l’avvocato per mesi avrebbe parlato con alcune persone e le cui voci sono rimaste sullo smartphone. Si potrebbe trattare di una svolta importante nel fascicolo aperto dalla Procura di Milano. E non possiamo escludere degli interrogatori nelle prossime ore. 65 milioni di dollari per finanziare la campagna elettorale? Le novità sulle indagini non si fermano qui. Nelle ultime ore è ... Leggi la notizia su newsmondo

