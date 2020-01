Morto l’attore Edd Byrnes: aveva recitato in ‘Grease’ (Di venerdì 10 gennaio 2020) Morto l’attore Edd Byrnes, chi era: carriera e curiosità, gli esordi e il successo, aveva recitato il ruolo di Vince Fontaine in ‘Grease’. Si è spento a 87 anni l’attore Edd Byrnes, noto per aver recitato il ruolo di Vince Fontaine, nel fortunatissimo film di fine anni Settanta ‘Grease’. Leggi anche –> John Travolta, chi … L'articolo Morto l’attore Edd Byrnes: aveva recitato in ‘Grease’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

