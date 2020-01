Morte Soleimani | la Casa Bianca annuncia le nuove sanzioni nei confronti dell’Iran

Soleimani - una sentenza di Morte senza processo. Per questo nessuno di noi è al sicuro : di Riccardo Mastrorillo Il 3 gennaio scorso un blitz, condotto da droni, ha ucciso a Baghdad il generale iraniano Soleimani. questo omicidio si inquadra in una situazione geopolitica complessa. Vogliamo soffermarci su due aspetti di questa pericolosa situazione, due elementi che pochi commentatori hanno evidenziato in questi giorni. L’omicidio di Soleimani è stato deciso dal Presidente Donald Trump. Molti esperti hanno spiegato la ...

Dallo Scià di Persia alla Morte di Soleimani. Storia breve dei rapporti Usa-Iran : I rapporti Usa-Iran negli ultimi 40 anni, la minaccia nucleare, il ruolo del generale ucciso dal raid Usa, la paura della terza guerra mondiale

Se l’Iran punta ai droni per vendicare la Morte di Soleimani : La morte del generale Qassem Soleimani, avvenuta il 3 gennaio e causata da un attacco americano nei pressi dell’aeroporto di Baghdad, in Iraq, ha riaperto numerosi interrogativi sui rapporti (già tesi) tra gli Stati Uniti di Donald Trump e l’Iran. La decisione dell’ex tycoon di attaccare ed eliminare uno dei più importanti strateghi militari dell’area, nonché guida delle milizie al Quds, il corpo speciale delle Guardie ...

Gli scenari aperti dalla Morte di Soleimani : Il comandante delle Quds Force, unità del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (IRGC) iraniane, il generale Qassem Soleimani, è stato ucciso venerdì 3 gennaio da un raid ordinato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sull'aeroporto internazionale della capitale irachena Baghdad, secondo quanto riferito dal Pentagono e dalla Casa Bianca. di GIUSEPPE GAGLIANO Soleimani, 62 anni, non solo aveva coordinato le operazioni ...

Morte di Soleimani - Iran pronto alla vendetta : attacchi con i droni contro gli USA : Tensione alle stelle e massima allerta tra USA e Iran, dopo la Morte di Qassem Soleimani. Timore di possibili attacchi con droni Iraniani, secondo l’allarme lanciato dall’intelligence statunitense. A rivelare lo stato d’allerta e la delicata situazione con Teheran è stata la Cnn. Le forze americane e le batterie missilistiche per la difesa aerea in […] L'articolo Morte di Soleimani, Iran pronto alla vendetta: attacchi con ...

Iran - ripresa la sepoltura di Soleimani a Kerman dopo lo stop per la Morte di almeno 50 persone : Sono riprese dopo alcune ore di stop le operazioni di sepoltura del generale Qasem Soleimani, dopo il fuggi fuggi generale a Kerman che ha portato alla morte di almeno 50 persone nella calca e al ferimento di altre 200 persone. Una tragedia che ha costretto le autorità a sospendere per motivi di sicurezza. A riportarlo sono l’agenzia di stampa Isna e Al Arabiya su Twitter. Migliaia di persone erano scese in strada nella città natale di ...

Morte Soleimani - massima allerta negli Stati Uniti : possibili attacchi con droni : massima allerta negli Stati Uniti per possibili attacchi con droni da parte dell’Iran. Teheran: “Stiamo valutando 13 scenari di vendetta”. WASHINGTON (Stati Uniti) – massima allerta negli Stati Uniti per possibili attacchi con droni. Secondo quanto riferito dalla Cnn che cita due dirigenti americani, il Pentagono ha alzato al livello più alto l’attenzione per eventuali blitz da parte di Teheran che in questi ...

Rinviata la sepoltura di Soleimani a Kerman dopo la Morte di decine di persone nella calca : Il fuggi fuggi generale a Kerman ha portato alla morte di almeno 35 persone nella calca e al ferimento di altre 48 persone. Una tragedia che ha costretto le autorità a rimandare la sepoltura del generale prevista per oggi, 7 gennaio. A riportarlo sono l’agenzia di stampa Isna e Al Arabiya su Twitter. Migliaia di persone erano scese in strada nella città natale di Soleimani per accogliere la salma del generale rimasto ucciso in un raid ...

La Morte di Soleimani rovina il piano di Saudi Aramco : Le tensioni generate dall’uccisione di Qassem Soleimani in Iraq, con la conseguente minaccia di ritorsioni da parte dei vertici iraniani in risposta al raid statunitense del 3 gennaio scorso, hanno avuto come effetto più che prevedibile il rimbalzo del prezzo del petrolio, con il Brent che ha superato negli ultimi giorni i 70 dollari al barile. Ma a pagare il prezzo del rinnovato nervosismo sullo scacchiere mediorientale è stato anche il gigante ...

Iran minaccia : «Non basta Morte di Trump per vendicare Soleimani». E Conte chiama l’Iraq : Fra il presidente Usa e Teheran è guerra (per ora) di annunci. Giuseppe Conte, escluso dal vertice dei grandi sulla nuova, pesantissima crisimediorientale, ha provato a rientrare in gioco chiamando il presidente iracheno Saliq per esprimere la preoccupazione e il conseguente sforzo europeo volto ad esercitare la massima pressione diplomatica

Rabbia Iran : "Neanche la Morte di Trump sarebbe sufficiente a vendicare Soleimani" : Il brigadiere generale Amir Ali Hajizadeh, comandante delle unità aerospaziali dei Pasdaran, durante i funerali del generale Soleimani a Teheran ha detto:"Anche se colpissimo tutte le basi Usa, o uccidessimo Trump o il suo ministro della Difesa, non sarebbe sufficiente a vendicare l'uccisione di Qassem. Solo l'espulsione degli americani dalla regione lo sarà"E Ali Akbar Velayati, consigliere del leader Iraniano Ali Khamenei, ha minacciato: ...

Razzi su Baghdad - l’Iran pronto a vendicare la Morte di Soleimani : L’Iran pronto a vendicare la morte di Soleimani. Teheran: “Se non ritirano le forze, affronteranno un altro Vietman”. Tensione alle stelle. Baghdad (IRAQ) – Tensione alle stelle a Baghdad. L’Iran è pronto a vendicare la morte di Soleimani con i bombardamenti che non si fermano sulla capitale irachena. Nelle ultime ore alcuni Razzi sono stati lanciati nella Green Zone con cinque civili rimasti ...