Mondiale Rally - Il team Toyota presentato a Tokyo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il Mondiale Rally prenderà il via da Monte Carlo nel weekend del 23-26 gennaio e la Toyota si presenterà con lartiglieria pesante, con piloti dal calibro di Sébastien Ogier, Elfyn Evans e dalla giovane promessa finlandese Kalle Rovanperä.Presentazione in Giappone. In occasione del Salone dellAuto di Tokyo, la Toyota ha svelato la GR Yaris, vettura che racchiude in sé tecnologie e competenze acquisite proprio nel Mondiale Rally. Non poteva esserci occasione migliore, dunque, per svelare il nuovo team e la Yaris WRC 2020 davanti a un pubblico così appassionato. Bello poter lanciare la nostra nuova stagione qui in Giappone, ha detto Tommi Mäkinen, team principal della Toyota Gazoo Racing WRT. La nostra macchina può sembrare molto simile a quella dello scorso anno e in effetti abbiamo mantenuto gran parte del pacchetto, visto che è stata competitiva in ogni situazione. Ma lavoriamo ... Leggi la notizia su quattroruote

