Monache di clausura e detenute: a Milano una mostra fotografica su due mondi “nascosti” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Una mostra fotografica che indaga la realtà di chi vive l'isolamento, per vocazione o per completare un percorso di reinserimento in società. È questo il senso della rassegna "Un mondo 'dentro'- clausura e carcere", a cura della fotografa Eliana Gagliardoni, allestita a Milano presso la sala dell’antico oratorio della Passione della Basilica di Sant’Ambrogio. Leggi la notizia su fanpage

