Modello 730 2020 e pagamento bancomat medicine, come scaricare? (Di venerdì 10 gennaio 2020) Modello 730 2020 e pagamento bancomat medicine, come scaricare? Qualche mese fa si parlò di pagamenti tramite metodi tracciabili (bancomat, carte di credito, etc.) per avere diritto alle detrazioni fiscali nel Modello 730 2020. In un primo momento si parlò anche di dispositivi medici e medicinali presso le farmacie: ovvero, se si pagava in contanti non si avrebbe avuto diritto alle detrazioni. Diversamente, in caso di pagamenti tramite carte, allora sarebbe spettata la detrazione. Questa novità è stata però presto ritirata per non mettere in difficoltà tutte quelle persone anziane che, a causa di problemi di salute, si recano spesso in farmacia e preferiscono pagare sempre con i cari vecchi contanti. Questo significa che diversamente da quanto previsto in origine, si potrà continuare ad acquistare i medicinali in contanti e ad avere lo stesso diritto alla detrazione Irpef del 19% ... Leggi la notizia su termometropolitico

Modello 730 - 770 e Certificazione Unica 2020 : regole dichiarazioni online : Modello 730, 770 e Certificazione Unica 2020 : regole dichiarazioni online Con l’avvicinarsi del nuovo anno si avvicina anche il momento di presentare la prossima dichiarazione dei redditi. Il Modello 730, il Modello 770 e la Certificazione Unica per il 2020 sono già disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Modello 730: cosa cambia nel 2020 ? L’anno prossimo, il Modello 730 potrà essere utilizzato anche dagli eredi di chi è ...

Modello 730 - bollo e Rc Auto familiare : le ultime modifiche al Dl Fisco : Decreto fiscale come la tela di Penelope: a un passo dal voto finale, il provvedimento è tornato in commissione Finanze a seguito dei problemi di copertura segnalati dalla Bilancio e per apportare ulteriori correzioni al testo. Tra le ultime novità in ordine di tempo la revisione delle norme sulla nuova Rc Auto familiare e il passo indietro sull'ampliamento della platea del Modello 730

Modello 730 : scadenza rimborsi 2020 rimandata - ecco le date : Modello 730: scadenza rimborsi 2020 rimandata , ecco le date Ci sono delle importanti novità in merito al Modello 730: un emendamento del Decreto Fiscale collegato alla Manovra firmato da Carla Ruocco (M5S) e Gian Mario Fragomeli (PD) è stato approvato dalla Commissione Finanze e di fatto riscrive il calendario fiscale. A partire dal 2021, infatti, per il Modello 730 ci saranno nuove date da ricordare, così come ci saranno nuove regole ...

Dl fisco : slitta a settembre la presentazione del Modello 730 - sgravi e incentivi dagli assorbenti alle auto per disabili : Previsti straordinari ad agenti e vigili del fuoco, multe per i seggiolini anti-abbandono non in regola

Decreto fiscale - il Modello 730 slitta al 30 settembre e si allarga la platea : Si prevede una riscrittura del calendario fiscale che farà slitta re la scadenza del 730 dal 23 luglio al 30 settembre . Inoltre, si programma anche un ampliamento della platea di chi può utilizzare il modello : ecco alcune delle novità contenute nel pacchetto di emendamenti al Decreto fiscale che verrà discusso domani in una riunione di maggioranza, in modo da decidere quale misura depositare in commissione Finanze alla Camera.Continua a leggere

Dl fisco - bozza pacchetto relatori : il Modello 730 slitta al 30 settembre - si allarga la platea : Tax credit per gli alberghi, ecobonus rivisto per venire incontro ai piccoli fornitori. Sono alcune delle proposte contenute nella bozza del pacchetto di emendamenti dei relatori al decreto fiscale, che sarà oggetto di una riunione di maggioranza, per decidere quali depositare in commissione Finanze alla Camera

qui_finanza : Modello 730 2020 già disponibile: la novità dell’Agenzia delle Entrate L'Agenzia anticipa i tempi di pubblicazione… - qui_finanza : 730, rimborsi IRPEF anche oltre la scadenza Il diritto al rimborso IRPEF spetta anche in caso di dichiarazione dei… - OPENDotCom : Conosci le novità che la Finanziaria 2020 (Legge n. 160 del 27/12/19) introduce sui modelli 730 e Redditi PF? Clicc… -