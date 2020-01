Miwa Energia chiude il girone di andata e resta imbattuta: ora testa a Parete (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Termina con una vittoria schiacciante, l’ennesima, il girone di andata di Serie C Silver Campania di Pallacanestro della Miwa Energia Cestistica Benevento. I ragazzi di Coach Annecchiarico hanno vinto ieri, nella gara valida per l’ultima giornata prima del giro di boa, per 57-89 contro la Flavio Basket Pozzuoli. Vinti tutti i parziali (15 – 25, 13 – 20, 14 – 27, 15 – 17), la gara è stata scandita dai punti di Moccia e Requena su tutti. Non è stata però la gara dei senatori anzi, dando uno sguardo al tabellino, è evidente che ancora una volte i più giovani hanno avuto spazio e non hanno disatteso le aspettative fornendo una buona prova e scrivendo il proprio nome tra gli scorer. Su tutti, significativi i 13 punti di Liparulo. Per la Flavio Basket Pozzuoli segnali positivi sono arrivati dall’esperta ala Innocente (14), dalla guardia neo ... Leggi la notizia su anteprima24

