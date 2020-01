Milly Carlucci, salta tutto fuori. Lei ha smentito, ma ecco la lettera che la sbugiarda (Di venerdì 10 gennaio 2020) Intervistata da Blogo solo due giorni fa, Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le stelle, era tornata a parlare dell’azione legale intrapresa a settembre 2019 contro Mediaset e il programma Amici Celebrities condotto dalla ‘rivale’ Maria De Filippi. La conduttrice aveva precisato che non si è trattata di una “diffida”, ma di una “cortesia” tra legali, ossia “una lettera nella quale l’avvocato aveva detto al suo collega di Mediaset ‘guardate, avete firmato un contratto, vi siete impegnati a non citare gli elementi fondanti di Ballando e effettivamente la celebrità che balla con un maestro è un elemento fondante'”, aveva detto al quotidiano online che l’aveva intervistata. Ma così non sembra, almeno stando a quanto riporta Dagospia.



Il sito, sempre informatissimo sul gossip di ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - milly_carlucci : Grande appuntamento questa sera con #ilcantantemascherato su Rai1 ore 21.25 circa! Questa mattina in collegamento c… - milly_carlucci : È un immenso piacere lavorare negli studi intitolati a #fabriziofrizzi ?? ci vediamo domani sera ore 21.25 circa su… -