Milly Carlucci a La prova del cuoco: tutti vogliono le felpe del Cantante Mascherato (Foto) (Di venerdì 10 gennaio 2020) Stasera con Milly Carlucci inizia una nuova avventura: in prima serata c’è la prima puntata del Cantante Mascherato (foto). Per promuovere il programma anche oggi abbiamo visto la conduttrice passare da un programma all’altro, da La prova del cuoco a Vieni da me. Qualche indizio in più, la curiosità sempre più alta e le felpe del Cantante Mascherato che sembra siano richiestissime. In effetti l’idea di indossare una maglia con la scritta “Non parlarmi” è carina, ci protegge dagli indiscreti, da chi ci disturba con le domande nelle nostre giornate storte. Non è una novità, niente di così originale perché da tempo sia in inverno che in estate i negozi di abbigliamento offrono magliette con parole più o meno carine, la più famosa tra tutte i giorni della settimana. Per Milly Carlucci è già un successo, anche se le felpe non sono in vendita in tanti le vorrebbero per indossarle in ufficio e ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - milly_carlucci : Grande appuntamento questa sera con #ilcantantemascherato su Rai1 ore 21.25 circa! Questa mattina in collegamento c… - milly_carlucci : È un immenso piacere lavorare negli studi intitolati a #fabriziofrizzi ?? ci vediamo domani sera ore 21.25 circa su… -