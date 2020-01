Milano, pietra d’inciampo per Andrea Schivo: agente di San Vittore deportato perché aiutò gli ebrei (Di venerdì 10 gennaio 2020) A Milano ci sarà una pietra d'inciampo per ricordare Andrea Schivo, guardia carceraria di San Vittore che durante l'occupazione nazifascista aiutò le famiglie ebree recluse in carcere in attesa di essere deportate nei lager. Scoperto mentre portava cibo ai prigionieri, fu a sua volta arrestato e mandato nei campi di concentramento di Bolzano e Flossenbürg, dove morì sei mesi dopo. Leggi la notizia su fanpage

andreafrugiuele : @andreademaria_ @pdnetwork In realtà è una pietra tombale sulla verità. Accreditare l'estrema destra per la strage… - CCISS_Ministero : A10 Genova-Ventimiglia traffico rallentato per 1 km causa lavori tra A10 Svincolo Pietra Ligure (Km 67,7) e Svinc… - CCISS_Ministero : A10 Genova-Ventimiglia code per 1 km causa lavori tra A10 Svincolo Pietra Ligure (Km 67,7) e Svincolo Finale Ligu… -