Milano, nuovo stop ai monopattini elettrici in sharing: ricorso al Tar delle società escluse dal bando (Di venerdì 10 gennaio 2020) nuovo stop ai monopattini elettrici, a Milano, dopo il ricorso di alcune aziende escluse dal bando. Le società di micromobilità hanno chiesto al Comune un tavolo di confronto per operare una modifica del numero massimo di licenze, 2250, oltre al meccanismo d'attribuzione. Sarà il Tar a doversi pronunciare in merito. La prima udienza è fissata al 14 gennaio. Leggi la notizia su fanpage

Marianellino : RT @cantamich: Quando la politica locale (e regionale) avrà finito di occuparsi delle lettere a babbo natale e ai tuffi in Arno, sarebbe da… - silviaballestra : RT @Corriere: Smog, nuovo picco di polveri sottili: in centro a Milano limite superato del doppio - cantamich : Quando la politica locale (e regionale) avrà finito di occuparsi delle lettere a babbo natale e ai tuffi in Arno, s… -