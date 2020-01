Milano Moda Uomo, il calendario delle sfilate, gennaio 2020 (Di venerdì 10 gennaio 2020) Dopo Londra e poi Firenze, la Moda Uomo arriva a Milano dove dal 10 al 14 gennaio, saranno presentate ottanta collezioni, tra sfilate e presentazioni. Ad aprire le danze ci penseranno venerdì 10 gennaiole sfilate di Dsquared2, che celebrerà il suo 25° anniversario con un evento alle 22.30, e di Ermenegildo Zegna. Tornano a sfilare a Milano Moda Uomo: Gucci, che chiuderà le sfilate martedì 14 alle ore 12.30, Iceberg, Miaoran, MSGM, N.21, Prada e Salvatore Ferragamo. Tra i debutti da segnalare quello di Fabio Quaranta che sfilerà supportato da CNMI, il danese Han Kjøbenhavn e il cinese Reshake. Supportati da CNMI anche: Numero 00, Miaoran, Magliano e David Catalan. Presentano inoltre per la prima volta: Philippe Model Paris, Serdar, Piacenza Cashmere, KB Hong, United Standard, Marinella, Matchless London, B+Plus e Chorustyle, mentre torna a presentare ... Leggi la notizia su gqitalia

