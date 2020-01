Milano, la “nevicata del secolo” del gennaio 1985: in tre giorni 90 centimetri di neve (Di venerdì 10 gennaio 2020) gennaio è un mese che a Milano evoca la grande nevicata del 1985, la "nevicata del secolo". Il capoluogo lombardo, come buona parte del Nord Italia, fu letteralmente sommerso dalla neve per tre giorni. Sulle strade si accumularono novanta centimetri di fiocchi bianchi: pesanti i disagi, tra tetti crollati e strade bloccate, ma la città fu anche invasa da improvvisati sciatori e gente sugli slittini. Leggi la notizia su fanpage

MauroOldani : @Alessan02694862 7 giorni dopo sarebbe arrivata la nevicata storica. Oltre 1 metro su Milano e caduta del tetto del… - irenelasagna : RT @AvantiLaura: Nevicata del 1953 in piazza del Duomo a #Milano ???????? - Scaccabaro : RT @LucaLombroso: RAI Regione Lombardia 15 gennaio 1985 - La grande nevicata a Milano -