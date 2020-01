Milano, il 25 gennaio si festeggia il Capodanno cinese in Paolo Sarpi: sarà l’anno del Topo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Cadrà sabato 25 gennaio, quest'anno, il Capodanno cinese. In via Paolo Sarpi e in tutta la Chinatown milanese migliaia di persone prenderanno parte ai festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno, che quest'anno sarà quello del Topo. Attesissima la tradizionale sfilata dominata dal colore rosso e dal "dragone". Come da tradizione, tutti i negozi resteranno aperti. Leggi la notizia su milano.fanpage

OlimpiaMI1936 : 9/1/1936 ?? 9/1/2020 ?? HAPPY 84 OLIMPIA ?? 9 Gennaio 1936: 84 anni di Olimpia Milano dal Borletti ai nostri gior… - MarcoBovicelli : #Inter,intesa (trovata nell’incontro di oggi con gli agenti a Milano) con Olivier #Giroud: 2 anni e mezzo di contra… - tg2rai : L'8 gennaio del 1980, 40 anni fa, a #Milano 3 agenti della #Polizia venivano uccisi dalle brigate rosse. Proprio in… -