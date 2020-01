Milano, ambientalisti contro taglio degli alberi: “Città piena di cementificazione selvaggia. Sala ci pensi bene prima di fare paladino del verde” (Di venerdì 10 gennaio 2020) “Milano è la capitale del greenwashing italiano: si è autoproclamata leader della lotta ai cambiamenti climatici, ma non può fare a meno di cementificare le poche aree verdi”. È il grido di allarme lanciato dagli oltre cinquecento cittadini che ieri hanno marciato per le vie del capoluogo lombardo per chiedere lo stop al consumo di suolo. In testa al corteo gli attivisti hanno trasportato i resti dei trentacinque alberi secolari che il 2 gennaio sono stati abbattuti all’interno del parco Bassini. Qui dovrebbero sorgere i nuovi laboratori del Politecnico di Milano, ma negli scorsi mesi un Comitato formato da cittadini, studenti e professori si è battuto per provare a salvare l’area verde. “Il bilancio ambientale di questa operazione sarà negativo – spiega la docente di “Valutazione di Impatto Ambientale” del Politecnico di Milano Arianna Azzellino – Gli alberi abbattuti ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

