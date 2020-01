Milan, Reina vola all’Aston Villa. Inter-Vidal dipende da Xavi (Di sabato 11 gennaio 2020) Sarà un sabato di grandi emozioni in serie A. Ci sono, su tutto, Lazio-Napoli e Inter-Atalanta, ma il prologo mercataro all’ultima del girone d’andata non è niente male. Il Milan, impegnato domani a Cagliari e che ha chiuso in entrata per il difensore Kjaer (prestito), saluta Pepe Reina. Lo spagnolo, 37 anni, torna in Inghilterra: difenderà i pali dell’Aston Villa. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Lunedì le visite mediche. Ore frenetiche anche per capire la posizione di Vidal al Barcellona e il suo conseguente, possibile passaggio all’Inter. Il rischio esonero di Valverde, dopo la sconfitta in semifinale di Supercoppa contro l’Atletico Madrid, è concreto. La board bluagrana ha incontrato nelle ultime ore l’ex capitano Xavi, offrendogli da subito la guida della squadra. In caso di sì immediato (in un primo tempo gli erano ... Leggi la notizia su open.online

