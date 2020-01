Milan, Reina va all’Aston Villa. Idee chiare per il sostituto (Di sabato 11 gennaio 2020) Il Milan ha definito la cessione di Reina all’Aston Villa: il sostituto del portiere spagnolo potrebbe essere straniero Il Milan ha raggiunto un accordo con l’Aston Villa per la cessione di Pepe Reina. Il portiere spagnolo si trasferirà in Inghilterra attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto. Come riportato da Sky Sport, la dirigenza rossonera sta valutando diversi sostituti di Reina. L’idea è quella di affidarsi a un portiere straniero. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

AntoVitiello : Conferme pure dal Milan, Reina in prestito all'Aston Villa - capuanogio : La partenza di #Reina rimette le cose a posto nel reparto portieri del #Milan. Uno dei più grossi sprechi di denaro dal 2017 a oggi - capuanogio : ?? Il piano di #Elliott per far uscire il #Milan dalla crisi: fare cassa cedendo giocatori (#Caldara, #Piatek,… -