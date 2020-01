Milan, parte la rivoluzione: Allegri in panchina con contratto alla “Ferguson” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il nuovo Milan immaginato da Boban e Maldini prevederà delle cessioni dolorose e un contratto alla Ferguson per Allegri Sere un altro Milan. Rinnovato. Serve un altro Milan per c’entrare la qualificazione in Champions e per ridare lustro e valore ad un club che sta faticando parecchio negli ultimi anni. In questi casi è necessaria una rivoluzione e Boban e Maldini sono pronti ad attuarla. Ma per riuscire a rivoluzionare la squadra, la proprietà deve adattarsi a perdere parte dei capitali investiti. Riacquistare valore magari con un tecnico top in panchina: come riporta la Gazzetta dello Sport l’indiziato numero uno è Allegri, il tecnico degli ultimi trofei. Boban e Maldini vorrebbero vedere una squadra capace di variare sistemi di gioco. Allegri è un maestro di trasformismo tattico ed è stato bravo in passato a valorizzare molti giovani. In questi mesi ha rifiutato molte offerte ... Leggi la notizia su calcionews24

