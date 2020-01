Milan, Kjaer ritrova Ibrahimovic: l’ultima volta lo svedese lo prese per il collo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il Milan ha chiuso per l’arrivo di Simon Kjaer: il danese troverà in rossonero Zlatan Ibrahimovic con il quale ebbe da discutere in passato Simon Kjaer è ormai virtualmente un giocatore del Milan. Il danese arriva in prestito con diritto di riscatto e tapperà il buco lasciato aperto dalla partenza di Mattia Caldara. Al Milan Kjaer ritroverà Zlatan Ibrahimovic, con il quale ebbe una discussione piuttosto accesa in passato. Ibra vestiva la maglia del Manchester United, Kjaer quella del Fenerbahçe. Nel novembre 2016 in Europa League, se ne dissero di tutti i colori in campo, con Ibra che arrivò a mettere le mani attorno al collo all’avversario. Il mercato invernale dell'AC Milan pic.twitter.com/yghm7T9yY7 — Benny Giardina (@bennygiardina) January 10, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

