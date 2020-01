Milan-Inter, prende corpo l’ipotesi dello scambio tra Politano e Kessié (Di venerdì 10 gennaio 2020) Politano e Kessié potrebbero fare il percorso inverno tra Inter e Milan. L’ivoriano serve a Conte mentre l’azzurro darebbe nuove soluzioni a Pioli. Politano e Kessié. Il mercato di Inter e Milan sta ruotando intorno a questi due nomi: nelle ultime ore prende sempre più corpo l’ipotesi di scambio. Politano e Kessié, ipotesi scambio Nella serata di mercoledì si è diffusa la notizia dell’Interesse del Milan per Politano. L’esterno offensivo nerazzurro non rientra nei piani di Conte e può quindi lasciare la Pinetina. I rossoneri, i quali stanno per cedere Borini, cercano un uomo in grado di rivitalizzare il tridente sulle corsie esterne e l’ex Sassuolo può fare al caso del Diavolo. Allo stesso tempo, l’Inter necessita di rimpolpare un centrocampo falcidiato dagli infortuni, dove la coperta è apparsa corta. E Kessié, il quale ha ... Leggi la notizia su newsmondo

FabrizioRomano : Il Milan ha chiesto Matteo Politano all’Inter: incontro con i suoi agenti e tentativo in corso, i nerazzurri lo ven… - carlolaudisa : Aria di scambio tra #Inter e #Milan. La prossima settimana summit per #Politano da #Pioli e Kessie per #Conte - SkySport : ? #UltimOra #Mercato ?? Il #Milan irrompe su Matteo #Politano ?? Incontro con gli agenti del giocatore ?… -