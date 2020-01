Microsoft ha lanciato uno strumento che consente di scansionare le chat alla ricerca di pedofili (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nella giornata di ieri Microsoft ha rilasciato un nuovo strumento atto ad analizzare le chat online in modo da riconoscere chi ha atteggiamenti sessualmente predatori nei confronti dei bambini. Con il nome in codice "Project Artemis" il servizio analizza la cronologia delle chat per individuare schemi che indicano che un predatore sta preparando abusi sessuali nei confronti dei minori.Questo progetto si basa su un brevetto Microsoft e utilizza i dati salvati delle chat per assegnare valutazioni di probabilità alle conversazioni. Le aziende che utilizzano lo strumento possono utilizzare la valutazione per determinare se un moderatore umano deve intervenire per rivedere una conversazione. Microsoft utilizza la tecnica per monitorare le chat sulla piattaforma Xbox da anni e la società sta prendendo in considerazione l'idea di integrare Project Artemis negli altri servizi di chat, come ... Leggi la notizia su eurogamer

