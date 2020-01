Microsoft Edge Dev: novità versione 81.0.381.0 (Di venerdì 10 gennaio 2020) Durante la giornata di ieri, la variante Dev di Microsoft Edge basato su Chromium si è aggiornata alla versione 81.0.381.0 introducendo diverse novità. novità in questa versione Sincronizzazione preferiti: la sincronizzazione automatica dei preferiti è stata riabilitata per tutti gli utenti che utilizzano Microsoft Edge Dev e Canary. Suggerimento URL: quando si digita un URL sbagliato nella barra degli indirizzi, il browser può suggerire l’indirizzo corretto. Implementata una scorciatoia da tastiera per accedere alla funzionalità Leggi ad alta voce (ctrl + shift + U). Aggiunta la possibilità di incollare più elementi in una raccolta allo stesso tempo. Introdotta una finestra di dialogo per avvisare gli utenti quando nuovi elementi sono disponibili per la sincronizzazione. Aggiunto il supporto per lo Switch Guidato per suggerire di tornare all’account personale quando si ... Leggi la notizia su windowsinsiders

GioDea74 : Pagina Web condivisa tramite Microsoft Edge: - 4Tchat : RT @Franc_Scorda: #MicrosoftEdge Dev riabilita la sincronizzazione dei preferiti e aggiorna la pagina Nuova scheda - 4Tchat : RT @filippo_mol: #MicrosoftEdge Dev riabilita la sincronizzazione dei preferiti e aggiorna la pagina Nuova scheda -