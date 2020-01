Metro Exodus su Stadia è bello quanto su Xbox One X, ma non gira altrettanto bene - analisi comparativa (Di venerdì 10 gennaio 2020) Essendo uno dei migliori sparatutto in prima persona single player dell'intera generazione, Metro Exodus è un titolo perfetto per Stadia. Lo sviluppatore 4A Games non solo ha la fama di realizzare titoli multipiattaforma eccellenti, ma ha dato prova in passato di supportare molto bene Linux, il kernel su cui è basata la piattaforma di Google. La domanda è quindi la seguente: in che modo 4A Games ha scelto d'impiegare il sistema basato su CPU Intel e su una GPU da 10,7 teraflop? E che tipo di performance superiori ci dobbiamo aspettare dalla piattaforma Google basata su server cloud?C'è una cosa, più delle altre, che apprezziamo di questa versione, ed è la qualità dell'immagine. Stadia spinge il gioco a una risoluzione nativa di 3840x2160, verificata in ogni screenshot catturato. Non è un'impresa semplice, considerata la pesantezza dell'engine. E anche se non siamo totalmente certi che ... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : Metro Exodus su Stadia è bello quanto su Xbox One X, ma non gira altrettanto bene. #digitalfoundry - xXMarRachiaXx : Controlla le trasmissioni dalla mia PlayStation 4! #PS4live (Metro Exodus) live at - KryZeePlays : @V01K3N Letteralmente l'anomalia di Metro Last Light e Exodus, epico! -