Meteo Italia sino al 22 Gennaio, l'INVERNO farà sul serio. Cambia tutto (Di venerdì 10 gennaio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 22 Gennaio Strada tracciata? E' presto per cantare vittoria, certo è che i modelli matematici di previsione da alcuni giorni a questa parte stanno dipingendo scenari Meteo climatici decisamente invernali. La data di riferimento è sempre quella, ovvero il 20 Gennaio o giù di lì. In realtà il Cambiamento, a livello di collocazione barica continentale, dovrebbe iniziare a Cambiare attorno a metà mese e nello specifico potremmo assistere a un graduale spostamento dei massimi dell'Alta Pressione verso le Azzorre. Un posizionamento sicuramente più naturale e che prelude all'allungo lungo i meridiani della struttura anticiclonica. In effetti è proprio il movimento che viene indicato da alcuni centri di calcolo, il ché ovviamente si tradurrebbe in impulsi d'aria fredda - vere e proprie irruzioni con tanto di vortici ciclonici - in direzione ... Leggi la notizia su meteogiornale

