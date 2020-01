Mercato Roma, per il vice Dzeko spunta Caputo: la situazione (Di venerdì 10 gennaio 2020) Mercato Roma, Petrachi guarda in casa del Sassuolo per il ruolo di vice Dzeko. Al direttore sportivo giallorosso piace Caputo Gianluca Petrachi potrebbe bussare in casa del Sassuolo, in questo Mercato, per il ruolo di vice Dzeko. In attesa di capire la situazione riguardante Kalinic, il direttore sportivo della Roma si mostra interessato a Ciccio Caputo. Come scritto dal Corriere dello Sport, l’esperto attaccante, 8 gol in questo campionato, potrebbe accettare il ruolo di panchinaro. Al contempo i giallorossi continuano a monitorare la situazione di Mertens per il prossimo campionato. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

