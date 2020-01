Meningite, “nessun allarmismo”: la vaccinazione dei bambini è ancora lontana dall’ottenere una copertura soddisfacente (Di venerdì 10 gennaio 2020) I casi di malattia invasiva meningococcica (MIM) descritti in provincia di Bergamo hanno creato apprensione nella popolazione locale e suscitato ancora una volta interrogativi su questa malattia. Dei cinque casi segnalati nell’area, quattro correlati tra loro sono stati causati forse da meningococchi del sierogruppo C. I MESI INVERNALI I PIU’ PERICOLOSI – “Per quanto i dati definitivi di laboratorio non siano ancora disponibili, è verosimile che questi ultimi siano collegati tra loro – sottolinea il Prof. Massimo Galli, Past President SIMIT – siano stati cioè generati da una fonte comune. Il meningococco è trasmesso per via aerea, resiste poco nell’ambiente esterno e viene pertanto ‘passato’ da una persona all’altra per contatti stretti facilitati da ambienti chiusi ed affollati. Da qui la maggior frequenza di casi di MIM nei mesi invernali. Gennaio è ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

