Meningite, gli esperti: “In Italia 200 casi l’anno, Gennaio mese record” (Di venerdì 10 gennaio 2020) I casi di malattia invasiva meningococcica in provincia di Bergamo hanno creato apprensione nella popolazione locale e suscitato ancora una volta interrogativi su questa malattia. Dei cinque casi segnalati nell’area, quattro correlati tra loro sono stati causati forse da meningococchi del sierogruppo C. “Per quanto i dati definitivi di laboratorio non siano ancora disponibili, è verosimile che questi ultimi siano collegati tra loro – sottolinea Massimo Galli, past president Simit (Società Italiana di malattie infettive e tropicali) – siano stati cioè generati da una fonte comune”. E se i casi nel nostro paese tra il 2010 e il 2016 sono stati in media circa 200 l’anno, “Gennaio è costantemente il mese con più segnalazioni”. “Il meningococco – ricorda Galli – è trasmesso per via aerea, resiste poco ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

