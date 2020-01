Meningite: a Rimini donna in terapia intensiva, condizioni serie ma stabili (Di venerdì 10 gennaio 2020) Una donna di 46 anni è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di Rimini con “sintomi compatibili con una Meningite; dalle conseguenti analisi di laboratorio è stato acclarato che si tratta di Meningite da meningococco. La paziente resta al momento ricoverata e le sue condizioni sono serie ma stabili”. Lo comunica in una nota l’Ausl Romagna, che precisa come “la situazione, costantemente monitorata, non prefigura allarme sanitario”. Il dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl ha raggiunto le persone che recentemente hanno avuto contatti con la paziente, alle quali è stata somministrata la terapia preventiva del caso. “Ogni anno sul territorio provinciale di Rimini si verificano circa venti casi di Meningite, di cui circa dieci da meningococco“, precisa l’Ausl. “Il meningococco è un batterio che molto ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

