Mediaset rimanda Harry Potter, fan in rivolta. "Lo aspettavo da giorni. Venerdì rovinato!" (Di venerdì 10 gennaio 2020) I fan lo attendevano da settimane. Come ogni anno, Mediaset aveva inserito in programmazione la maratona di Harry Potter, evento che raccoglie nostalgici e nuove generazioni di fronte alla tv. Il titolo è però sparito dal palinsesto, rimandato a data da destinarsi: al suo posto il film Giustizia Privata.Apriti cielo. Su twitter gli utenti che ancora attendono speranzosi la lettera per Hogwarts hanno riversato la loro delusione e disperazione, trascinando l’hashtag in cima alla classifica dei trend topic.“Ho aspettato la maratona come Silente che ha aspettato una vita per raccontare la verità a Harry e voi me la cancellate”, scrive qualcuno per rendere idea della dimensione del dramma. Non resta che attendere nuove notizie, per sanare la ferita.pensavo, cliccando sull’hashtag, di trovare giubilo per stasera e invece scopro che la maratona è stata ... Leggi la notizia su huffingtonpost

