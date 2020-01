Matteo Salvini festeggia i suoi risultati… sui social | “Su Tik Tok siamo a 200mila | siamo

Il Viminale non paga più la "Bestia" di Matteo Salvini. E risparmia mezzo milione di euro : La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese si libera dello staff scelto dal leghista suo predecessore e opta per una squadra molto più ridotta. Che costa un quinto Rocco Casalino guadagna il doppio di Conte: ecco i nuovi costi degli staff di Palazzo Chigi " Il super staff di Luigi Di Maio agli Esteri: costa il doppio di quello dei suoi predecessori "

Monia Faltoni del Pd : "Matteo Salvini vada a dormire col gas aperto". Lui risponde : "Roba da matti" : Se Matteo Salvini ha l'influenza oltre alla tachipirina può fare questo: "Lasciare il gas aperto e andare a dormire". Parola di Monia Faltoni, del Pd del Comune di Prato, che sul suo profilo Facebook ha rilanciato un post molto offensivo e pesante nei confronti del leader della Lega che sui social c

Gregoretti - Carlo Calenda sta con Matteo Salvini : "Lo scarico di responsabilità è sbagliato" : Carlo Calenda non ha dubbi. Sul caso della nave Gregoretti lui si schiera dalla parte di Matteo Salvini e quindi contro l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'Interno. Ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Rai tre, il leader di Azione ha dichiarato: "Quell'atto politico era

Gregoretti - Pd e M5s studiano di notte pur di trovare il modo di rinviare il voto su Matteo Salvini : La maggioranza di governo formata da Pd e M5s è ridotta davvero male, sta facendo di tutto per trovare un cavillo che consenta il rinvio del voto su Matteo Salvini per il caso Gregoretti. Secondo le fonti parlamentari, dem e grillini avrebbero passato una notte intera a studiare nel dettaglio il reg

Stefano Bonaccini attacco durissimo a Matteo Salvini “Sono sicuro che presto il leader della Lega scomparirà” : Un durissimo attacco quello di Stefano Bonaccini, governatore uscente della regione Emilia Romagna, nei confronti di Matteo Salvini. In questi ultimi giorni Matteo Salvini sta girando in lungo e in largo l’Emilia Romagna per cercare di battere Stefano Bonaccini e il centrosinistra e far diventare nuovo governatore la senatrice Lucia Borgonzoni. Bonaccini è stato a Forlì e ha tenuto un comizio in piazza durante il quale ha detto che: ...

Matteo Salvini diventa un cinghiale sui manifesti affissi a Torino : Questa volta non si tratta della bravata di qualche writer, tantomeno di una delle opere di street art del noto TvBoy. A Torino, durante la notte tra l’8 e il 9 gennaio, sono comparsi dei manifesti che si prendono gioco di Matteo Salvini, segretario federale della Lega. Sui cartelloni, affissi sui muri degli edifici nei pressi di Palazzo Nuovo (sede universitaria della facoltà di scienze umanistiche), si vede un Salvini trasformato in un ...

Gregoretti - a processo ci va anche Giuseppe Conte? L'articolo 95 a cui si può appellare Matteo Salvini : C'è un articolo nella nostra Costituzione che potrebbe incastrare Giuseppe Conte sul caso Gregoretti. Si tratta del numero 95 che suona così: "Il presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativ

Matteo Salvini - comizio a Bibbiano a 3 giorni dal voto in Emilia Romagna : "Il paese della vergogna Pd" : Sarà a Bibbiano la tappa-simbolo di Matteo Salvini e della campagna elettorale della Lega in Emilia Romagna. "Vi aspetto in due occasioni - annuncia il leader leghista dal comizio di Castellarano (Reggio Emilia) -, sabato 18 gennaio nell'Emilia che corre, che cresce e che sogna, in piazza Libertà a

Gregoretti - imposto dalla Giunta il voto palese sul processo a Matteo Salvini : niente franchi tiratori : Gli eventuali franchi tiratori sul caso Gregoretti sono stati azzoppati prima ancora di nascere. Non ci sarà infatti alcun voto segreto (disposto dall'articolo 113 del regolamento di Palazzo Madama per le votazioni sulle persone) contro Matteo Salvini. La decisione è stata presa dalla Giunta per l'I

Caso Gregoretti - Gasparri in Giunta propone il "no" al processo per Matteo Salvini : Il forzista presidente della Giunta delle immunità propone di negare l'autorizzazione a procedere e chiama in causa anche il...

Sondaggi politici : la Lega perde punti - Giorgia Meloni sorpassa Matteo Salvini : Secondo i Sondaggi politici di Ixè per Carta Bianca, la Lega perde alcuni punti mentre Giorgia Meloni sorpassa Matteo Salvini. I dati emersi fanno comprendere in parte quello che l’elettorato pensa della situazione politica in Italia. Sta di fatto comunque che la Lega, pur avendo perso punti, rimane il primo partito con il 29,5%. In due mesi ha perso due punti che sono però stati conquistati da Fratelli d’Italia, che si attesta quasi ...

Caso Gregoretti - Gasparri propone ‘no’ a processo per Matteo Salvini : La Giunta delle immunità del Senato "proponga all'assemblea il diniego alla richiesta di autorizzazione a procedere" nei confronti di Matteo Salvini sul Caso della nave Gregoretti. È questa la proposta che il presidente e relatore, Maurizio Gasparri ha portato all'attenzione della Giunta, iniziata da qualche minuto a Sant'Ivo alla Sapienza.Continua a leggere

Matteo Salvini - Eleonora Cimbro passa da Leu alla Lega : "Progetto coerente con le mie idee" : Dal Pd a LeU, per approdare infine alla Lega. È la storia politica della ex deputata del Partito democratico Eleonora Cimbro, originaria di Bollate, nella zona nord di Milano. Il passaggio al partito di Salvini è stato siglato proprio qualche giorno fa «da lui in persona, che ha firmato la mia tesse

Paolo Becchi e il consiglio a Matteo Salvini : "Ecco la legge elettorale che farà fuori la sinistra" : Mentre già oggi probabilmente inizierà la discussione in Parlamento sulla nuova legge elettorale, entro il 20 gennaio la Corte costituzionale deve decidere sull' ammissibilità del quesito referendario, proposto da otto Regioni su impulso della Lega, in merito all' abrogazione della parte proporziona