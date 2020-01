Matteo Renzi compie 45 anni. Il leader politico è nato l’11 gennaio 1975 (Di sabato 11 gennaio 2020) Matteo Renzi spegne 45 candeline. nato a Firenze l’11 gennaio 1975, l’ex Premier è oggi a capo di Italia Viva. Festa a casa di Matteo Renzi. Il politico fiorentino compie infatti 45 anni. nato l’11 gennaio 1975 nel capoluogo toscano, l’ex Premier guida Italia Viva, partito che fa parte della maggioranza che sostiene il Conte bis. I primi anni di Matteo Renzi Cresciuto a Rignano sull’Arno, luogo nel quale risiedono i suoi genitori, nel 1989 Renzi si iscrive al Liceo ginnasio Dante Alighieri di Firenze. Contemporaneamente, sempre in questi anni e in qualità di educatore, si dedica anche allo scoutismo. Nel 1994, all’età di diciannove anni, partecipa al noto programma “La ruota della fortuna“, condotto da Mike Bongiorno, come concorrente. Resta in tv per ben cinque puntate di seguito, sfoggiando la sua abilità e ... Leggi la notizia su newsmondo

