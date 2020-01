“Matrimonio in crisi”. Milly Carlucci, la notizia rimbomba ovunque. E ora arriva la verità (Di venerdì 10 gennaio 2020) Sposati da 34 anni e nessuna crisi: Angelo Donati e Milly Carlucci sono convolati a nozze il 21 aprile 1985. Hanno due figli, Angelica Krystle e Patrick, rispettivamente di 33 e 28 anni. Angelo Donati è nato a Roma il 20 marzo 1948. Milly dice di lui che ha uno spiccato senso dell’umorismo, ma come ogni ingegnere è concreto e razionale. Lei è una sognatrice. Le differenze caratteriali non sembrano aver costituito un ostacolo per la loro relazione. Non hanno mai avuto momenti di crisi. Lo ha detto a Vanity proprio Milly: “Siamo sempre stati complici e convinti della nostra relazione. Sarà che quando ci siamo conosciuti eravamo già adulti, ognuno con le proprie storie ed esperienze alle spalle e con un forte senso della famiglia ereditato dai rispettivi genitori. Ci siamo sposati coscienti della responsabilità che comportano i figli e pronti ad affrontare insieme le sfide ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

