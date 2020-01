Marta Fascina, Silvio Berlusconi ha un nuovo flirt? (Di venerdì 10 gennaio 2020) Marta Fascina e Silvio Berlusconi: nuovo flirt in corso per il cavaliere? Parrebbe proprio di sì. Abbandonata la storica fidanzata Francesca Pascale, il leader di Forza Italia avrebbe iniziato una relazione con una giovanissima ragazza, classe 1990, che milita proprio nel partito politico fondato da Silvio Berlusconi. La giovane Marta Fascina è nata il 9 gennaio del 1990 a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria. La giovane è cresciuta nel quartiere Portici di Napoli. Si è laureata in Lettere e Filosofia all’università La Sapienza di Roma e oggi è una “public relation specialist”, molto attiva nel mondo della politica. Nonostante la giovane età, da tempo milita in Forza Italia. Per qualche tempo è stata anche Press Officer and Public relation specialist del Milan. Alle elezioni ... Leggi la notizia su bigodino

Fidanzata Berlusconi : ecco chi è Marta Fascina - la presunta nuova fiamma del patron del Monza [FOTOGALLERY] : Silvio Berlusconi colpisce ancora? Nelle ultime ore circola con insistenza la voce di una possibile rottura della sua relazione con Francesca Pascale, con cui sta insieme da dieci anni. Motivo? L’ingresso di una nuova fiamma . Come fatto sapere da diversi portali di gossip e non, il nome corrisponderebbe a Marta Antonia Fascina . 30 anni oggi (nata il 9 gennaio 1990 a Melito Porto Salvo, Reggio Calabria), è originaria di Napoli, più ...

Silvio Berlusconi - Marta Fascina è la sua nuova fiamma? Il gossip – VIDEO : La nuova fidanzata di Silvio Berlusconi è Marta Fascina ? Ha davvero lasciato l’ex Francesca Pascale per la giovane 30enne? Al centro dell’attenzione del gossip Marta Fascina , la presunta nuova fiamma di Silvio Berlusconi . La 30enne è originaria di Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria ma è cresciuta a Napoli. La Fascina si […] L'articolo Silvio Berlusconi , Marta Fascina è la sua nuova fiamma? Il gossip – ...

Silvio Berlusconi - nuova fidanzata? Chi è Marta Fascina – VIDEO : Per l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ci sarebbe adesso una nuova fidanzata: chi è la deputata Marta Fascina . L’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi , a 83 anni suonati, avrebbe una nuova fidanzata, dopo la presunta fine della relazione con Francesca Pascale. Leggi anche –> Berlusconi , Francesca Pascale rivela: “Ecco la verità sul suo malore” […] L'articolo Silvio Berlusconi , nuova ...

Addio Francesca Pascale - Silvio Berlusconi ha una nuova fiamma (52 anni di meno) : Marta Fascina : Gossip dell’ultima ora per Silvio Berlusconi . Il leader di Forza Italia avrebbe lasciato la compagna Francesca Pascale per un nuovo amore. La nuova fiamma , la voce è tutta da confermare, è Marta Fascina . Classe 1991 militante Berlusconi ana La giovane, secondo i bene informati, si sarebbe fatta notare dal milanese per via della sua eleganza, avvenenza e intelligenza. I condizionali sono d’obbligo considerando che nessuna conferma è arrivata dai ...

Marta Fascina : chi è la nuova fiamma di Silvio Berlusconi : Non c’è pace per il “cuore” del cavaliere. Silvio Berlusconi , leader di Forza Italia, avrebbe lasciato la compagna Francesca Pascale per un nuovo amore. La presunta fiamma sarebbe Marta Fascina , classe 1991, che da tempo milita nel partito di centro-destra fondato il 16 novembre 2013 dall’imprenditore, che di anni ne ha 83. La giovane, secondo i bene informati, si sarebbe fatta notare dal milanese per via della sua ...

Chi è Marta Fascina - la nuova presunta fiamma di Silvio Berlusconi : Si chiama Marta Fascina la nuova presunta fiamma di Silvio Berlusconi , che avrebbe lasciato la compagna Francesca Pascale per un nuovo amore. Il leader di Forza Italia era legato alla fidanzata dal 2012, ma da qualche mese nel suo cuore ci sarebbe un’altra donna. Lei è Marta Fascina , che da tempo milita nel partito di Berlusconi e si è fatta notare per la sua eleganza e bellezza. Classe 1990, è originaria di Melito di Porto Salvo, paesino ...

Berlusconi sta con Marta Fascina : addio a Francesca Pascale – FOTO : Silvio Berlusconi ha una nuova fiamma. Finita la storia con Francesca Pascale , la nuova fidanzata sarebbe Marta Fascina Si può essere predatori anche alla veneranda età di 83 anni. Silvio Berlusconi sta provando in tutti i modi a restare giovane. Prova ancora a fare il politico ma non certo con i risultati del passato. Prova […] L'articolo Berlusconi sta con Marta Fascina : addio a Francesca Pascale – FOTO proviene da www.inews24.it.

Marta Fascina - chi è la presunta nuova fidanzata di Silvio Berlusconi : Marta Fascina , chi è la presunta nuova fidanzata di Silvio Berlusconi Marta Antonia Fascina è la nuova fidanzata di Silvio Berlusconi secondo quanto rivela Affaritaliani.it. Il Cavaliere avrebbe infatti concluso la relazione con Francesca Pascale per stare insieme alla giovane deputata. Chi è la presunta nuova fidanzata di Silvio Berlusconi Marta Fascina è nata a Melito di Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria, ma è cresciuta nella zona ...

Chi è Marta Fascina : cosa fa nella vita la nuova fiamma di Berlusconi : Silvio Berlusconi pare aver definitivamente lasciato Francesca Pascale ed essere già passato a una nuova liaison. Anche la sua presunta nuova fiamma sarebbe peraltro originaria della zona di Portici, anche se è nata a Melito di Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria. Il suo nome è Marta Fascina , nata il 9 gennaio del 1990. Alle elezioni politiche del 2018 era stata eletta alla Camera dei Deputati nelle liste di Forza Italia, in quota ...

Marta FASCINA/ Lite per la favorita di Berlusconi dietro frasi Pascale pro-sardine? : MARTA FASCINA: c'è la nuova prediletta di Silvio Berlusconi dietro l'uscita pro-sardine della compagna Francesca Pascale?

