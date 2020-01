Mario Trudu: morire per essere libero (Di venerdì 10 gennaio 2020) Rinchiusi per una vita intera, in un piccolo spazio dove quel niente che capita oggi capiterà domani e dopodomani ancora. Per questo non c'è giorno in cui un ergastolano non pensi alla morte, perché solo la morte lo può liberare dalle catene. Gli ergastolani non sanno più chi sono, dove sono, né dove vanno, non hanno nessun domani, hanno solo un passato che non passa e corrono con la morte per la morte. Io, purtroppo, sono solo l'eccezione che conferma la regola. La morte di un “uomo ombra” (...) - Tribuna Libera / 41 bis, Carcere, Libertà, Detenuti, Testimonianza carcere Leggi la notizia su feedproxy.google

