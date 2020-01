Mario Monaco, pestato fino alla morte per 500 euro. Arrestata la moglie (Di venerdì 10 gennaio 2020) La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sull’omicidio di Mario Monaco, ucciso in Romania il 30 dicembre scorso. In carcere la moglie e due ragazzi, uno dei due è l’amante della donna. Sembra ormai più chiara la vicenda che ha visto drammaticamente coinvolto un 63 enne romano. L’uomo è stato ucciso in Romania il 30 … L'articolo Mario Monaco, pestato fino alla morte per 500 euro. Arrestata la moglie proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

