Manuel Cuomo Coppola: il culturista morto a Rese Pio X (Di venerdì 10 gennaio 2020) EManuele detto Manuel Cuomo Coppola, 35anni di Sirmione, appassionato di body building, è morto l'altroieri stroncato da un malore mentre si trovava in compagnia della sua convivente a Rese Pio X. Per lui è stato inutile ogni tentativo di soccorso. Manuel Cuomo Coppola: il culturista morto a Rese Pio X Èstata la sua ragazza a chiedere inutilmente l'intervento dei medici. Il corpo del giovane bresciano è stato trasferito all'obitorio di Castelfranco Veneto. La procura ha disposto l'autopsia per stabilire le cause esatte della morte perché nella sua abitazione, secondo quanto riportano i giornali locali, sarebbero state trovate sostanze e farmaci che devono essere analizzati approfonditamente. La procura indaga per omicidio colposo a carico di ignoti. Il sostituto procuratore Paolo Fietta ha aperto un fascicolo a carico di ignoti.

