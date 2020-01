Manchester United su Bruno Fernandes: il tweet infiamma i tifosi – FOTO (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il Manchester United è vicino a Bruno Fernandes dello Sporting Lisbona: il tweet di Ferdinand scalda i tifosi dei Red Devils – FOTO Il Manchester United è a un passo dall’acquisto di Bruno Fernandes dallo Sporting Lisbona. La dirigenza del club lusitano è volata in Inghilterra per trattare la cessione del centrocampista con i Red Devils. Ulteriori conferme della trattativa arrivano da Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United e della nazionale inglese. Questo il suo tweet dedicato all’ex Sampdoria: «Brunoooooooooooo». Brunoooooooooooo ⏳⌚️ — Rio Ferdinand (@rioferdy5) January 10, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato | #ManUtd, Ashley #Young rifiuta il rinnovo: vuole solo l'#Inter - FabrizioRomano : L’Inter ha iniziato i contatti per avere Ashley Young: trattativa in corso col Manchester United per l’esterno ingl… - DiMarzio : #Inter, le parole di #Solskjaer su #Young ?? -