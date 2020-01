Manchester United-Norwich: probabili formazioni, pronostico e quote (Di venerdì 10 gennaio 2020) Manchester United-Norwich: probabili formazioni, pronostico e quote All’Old Trafford di Manchester, alle ore 16:00 di sabato 11 gennaio giocheranno Manchester United e Norwich. Il match sarà valido per la 22esima giornata di Premier League. Il Manchester United, che attualmente si trova in quinta posizione in classifica con 31 punti conquistati, nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro l’Arsenal per 2-0: uno stop inaspettato, visto il rendimento dei Red Devils con le big in questo campionato e il momento dei gunners. Assalto al quarto posto del Chelsea fallito ma ora subito una ghiotta occasione per conquistare tre punti vitali. Questo perché il Norwich, ultimo con 14 punti e reduce dal pareggio in casa contro il Crystal Palace per 1-1 è sempre più in difficoltà. I canaries non riescono a svoltare e la retrocessione sembra sempre più vicina. ... Leggi la notizia su termometropolitico

DiMarzio : #Calciomercato | #ManUtd, Ashley #Young rifiuta il rinnovo: vuole solo l'#Inter - FabrizioRomano : L’Inter ha iniziato i contatti per avere Ashley Young: trattativa in corso col Manchester United per l’esterno ingl… - DiMarzio : #Inter, le parole di #Solskjaer su #Young ?? -