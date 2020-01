Maltempo Liguria: Rocchetta Nervina esce da isolamento dopo oltre un mese (Di venerdì 10 gennaio 2020) Inaugurato oggi il ponte Bailey a Rocchetta Nervina, nell’entroterra di Ventimiglia (IM), centro isolato dal 27 novembre scorso, quando il Maltempo aveva provocato il crollo di un tratto della Sp68, unica via di accesso al borgo. “Il ponte di Rocchetta è diventato un po’ il simbolo di un autunno molto complesso che ha messo in difficoltà cittadini e imprese ma è anche diventato il simbolo di una Regione ha che imparato non solo a gestire le allerte nel loro momento di emergenza, ma anche a dare risposte rapide ai cittadini e ai sindaci in tempi ragionevoli, anche quando si tratta di interventi assai complessi come in questo caso,” ha dichiarato il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. La struttura in acciaio, di tipo militare e lunga 42 metri, consente di bypassare provvisoriamente un tratto di strada inagibile, in attesa del ripristino della ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

GiovanniToti : Da adesso #RocchettaNervina non è più isolata! Grazie al nuovo ponte #Bailey il comune nell’entroterra di… - FarodiRoma : Maltempo: Inaugurato il ponte Bailey a Rocchetta Nervina. Toti, “Esempio della Liguria che fa squadra. Da governo s… - laurabartolo66 : RT @GiovanniToti: Da adesso #RocchettaNervina non è più isolata! Grazie al nuovo ponte #Bailey il comune nell’entroterra di #Ventimiglia, i… -